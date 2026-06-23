Спалетти рассчитывает на подписание Коло-Муани. «Юве» хочет заплатить меньше 35 млн евро, гарантируя «ПСЖ» обязательный выкуп (Альфредо Педулла)

Ранее сообщалось, что туринский клуб предпринял новую попытку подписать нападающего «ПСЖ» после того, как его переход сорвался в августе и январе.
Коло-Муани уже выступал за «Юве» во второй половине сезона-2024/25.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, сейчас переговоры идут полным ходом, и процесс обсуждений дает желаемые результаты. Главный тренер туринцев Лучано Спаллетти рассчитывает над подписание француза.
«Ювентус» хочет, чтобы стоимость игрока была меньше 35 млн евро, возможно, гарантируя обязательство выкупа.
Минувший сезон француз провел в «Тоттенхэме» на правах аренды. Он забил 1 гол в 30 матчах АПЛ.