Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Норвегия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.45
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026
00:05
Франция
1
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
16.00
П2
96.00
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.70
X
4.40
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.30
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.60
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
2
:
Австрия
0
П1
X
П2

У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»

Сборная Бельгии подтвердила отъезд вингера Жереми Доку из расположения команды из-за рождения ребенка.

Источник: Спортс‘’

В понедельник пресс-служба бельгийской команды сообщила, что сегодня супруга футболиста «Манчестер Сити» родила сына. Ранее сообщалось, что Доку пропустил игру с Ираном на ЧМ-2026 (0:0) из-за рецидива респираторной инфекции.

"Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейса.

По согласованию и в сопровождении одного из врачей нашей команды Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой по этому особенному случаю. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против Новой Зеландии", — говорится в заявлении сборной Бельгии.