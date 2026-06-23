У Доку родился сын, сообщили в сборной Бельгии: «Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом с женой. Он присоединится к команде завтра вечером»

В понедельник пресс-служба бельгийской команды сообщила, что сегодня супруга футболиста «Манчестер Сити» родила сына. Ранее сообщалось, что Доку пропустил игру с Ираном на ЧМ-2026 (0:0) из-за рецидива респираторной инфекции.
"Поздравляем Жереми Доку и его семью с рождением первенца, Прейса.
По согласованию и в сопровождении одного из врачей нашей команды Жереми отправился в Лондон, чтобы быть рядом со своей женой по этому особенному случаю. Жереми присоединится к команде завтра вечером в Сиэтле, где продолжится подготовка к следующему матчу против Новой Зеландии", — говорится в заявлении сборной Бельгии.