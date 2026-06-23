«Атлетико» о желании Альвареса уйти: «Барса» не купит Хулиана ни за какие деньги — 500 млн евро отступных или сделки не будет. Все знают, что это непорядочный клуб"

В интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) форвард сборной Аргентины изъявил желание покинуть «Атлетико»: «Так будет лучше для всех — я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту». Ранее сообщалось об интересе к Альваресу со стороны «Барселоны».
«Мы видели, как “Барселона” действовала раньше. Обещали комиссионные игроку, его сестре, его семье (речь о переходе Антуана Гризманна из “Атлетико” в “Барсу” в 2019 году — Спортс» «). “Барселона” не сможет купить Хулиана ни за какие деньги, он не перейдет в “Барселону”. Либо они выплачивают отступные в размере 500 миллионов евро, либо ничего не будет.
Все знают, что это непорядочный клуб. Но они имеют дело с клубом, который не позволит им выйти сухими из воды«, — заявил представитель “Атлетико”.