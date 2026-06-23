Роджерс — главная цель «Арсенала» летом. «Астон Вилла» может запросить 100 млн фунтов за хавбека (The Guardian)

Переговоры двух клубов еще не начались, но ожидается, что «канониры» свяжутся с игроком в ближайшие недели. «Вилла» не хочет продавать 23-летнего футболиста, которым также интересуются «Челси» и другие клубы, но «Арсенал» уверен в возможности заключения сделки.