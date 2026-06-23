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Роджерс — главная цель «Арсенала» летом. «Астон Вилла» может запросить 100 млн фунтов за хавбека (The Guardian)

Ожидается, что «Арсенал» предпримет попытку приобрести Моргана Роджерса из «Астон Виллы», поскольку хавбек является их главной трансферной целью этим летом, сообщает The Guardian.

Источник: Спортс‘’

Чемпионы АПЛ хотят усилить состав и надеются заполучить Роджерса, хотя его стоимость может достигать 100 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» запросит за полузащитника около 85 млн фунтов.

Переговоры двух клубов еще не начались, но ожидается, что «канониры» свяжутся с игроком в ближайшие недели. «Вилла» не хочет продавать 23-летнего футболиста, которым также интересуются «Челси» и другие клубы, но «Арсенал» уверен в возможности заключения сделки.

Потенциальное подписание Роджерса может поставить под сомнение долгосрочное будущее капитана клуба Мартина Эдегора. Кроме того, Роджерс способен играть на левом или правом фланге, и «Арсенал» также готов продать летом Габриэла Мартинелли.