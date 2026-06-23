Дегтярев о допуске российских команд: «В футболе идет увязка с восстановлением ОКР и рекомендациями МОК. Однозначно будем играть, курс очевиден»

— Коммуникации есть, например, по линии ОКР и у РФС. [Глава РФС] Александр Валерьевич Дюков на прямой связи с международными функционерами. Курс очевиден. Возьмем участие молодежной сборной до 16 лет в турнире под эгидой УЕФА. Молодежная команда «Спартака» выезжала в Будапешт. Мы приложили руку, потому что с прежним венгерским правительством был очень хороший контакт. Ребята съездили по их приглашению. Молодцы, взяли второе место. Поэтому сигналы есть, и процесс идет.