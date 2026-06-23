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Дегтярев о допуске российских команд: «В футболе идет увязка с восстановлением ОКР и рекомендациями МОК. Однозначно будем играть, курс очевиден»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что возвращение российских футбольных команд на международные турниры зависит от восстановления в правах ОКР и рекомендациями МОК.

— Как выстроен диалог с ФИФА и УЕФА, есть ли какие‑то сигналы от этих организаций, сдвинулся ли процесс с мертвой точки?

— Коммуникации есть, например, по линии ОКР и у РФС. [Глава РФС] Александр Валерьевич Дюков на прямой связи с международными функционерами. Курс очевиден. Возьмем участие молодежной сборной до 16 лет в турнире под эгидой УЕФА. Молодежная команда «Спартака» выезжала в Будапешт. Мы приложили руку, потому что с прежним венгерским правительством был очень хороший контакт. Ребята съездили по их приглашению. Молодцы, взяли второе место. Поэтому сигналы есть, и процесс идет.

Возьмем другой пример: женской сборной Литвы было засчитано техническое поражение за отказ от матча с белорусскими спортсменками. Счет на табло, бойкотами делу не поможешь. Это тоже сигнал.

Будем играть однозначно. Сроки называть не буду, но в футболе небольшая идет увязка с восстановлением ОКР и рекомендациями МОК. Мы это знаем и поэтому все делаем для того, чтобы ОКР восстановился в правах. И дальше, как по накатанной, по остальным видам пошел процесс, — сказал Дегтярев.

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