Дембеле впервые забил на ЧМ/Евро — в 20-м матче. У него 1+1 в игре с Ираком

Обладатель «Золотого мяча»-2025 впервые в карьере отличился на крупных международных турнирах (ЧМ/Евро) — в 20-й игре. Дембеле провел на ЧМ 13 матчей, на Евро — 7.
Также во встрече с Ираком на его счету голевая передача.
Вингер сборной Франции Усман Дембеле забил гол в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Ираком (3:0).
Обладатель «Золотого мяча»-2025 впервые в карьере отличился на крупных международных турнирах (ЧМ/Евро) — в 20-й игре. Дембеле провел на ЧМ 13 матчей, на Евро — 7.
Также во встрече с Ираком на его счету голевая передача.