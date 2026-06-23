Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Норвегия
3
:
Сенегал
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
15.00
П2
60.00
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.46
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.20
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.60
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Ирак
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
2
:
Австрия
0
П1
X
П2

Дембеле впервые забил на ЧМ/Евро — в 20-м матче. У него 1+1 в игре с Ираком

Вингер сборной Франции Усман Дембеле забил гол в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Ираком (3:0).

Обладатель «Золотого мяча»-2025 впервые в карьере отличился на крупных международных турнирах (ЧМ/Евро) — в 20-й игре. Дембеле провел на ЧМ 13 матчей, на Евро — 7.

Также во встрече с Ираком на его счету голевая передача.