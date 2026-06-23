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П1
X
П2
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завершен
Франция
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X
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Результаты группы I на чемпионате мира по футболу 2026

В группе I на чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Мексике, США и Канаде, играют сборные Франции, Норвегии, Сенегала и Ирака.

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.

Расписание и результаты матчей группы I.

Первый тур.

Франция — Сенегал — 3:1.

Ирак — Норвегия — 1:4.

Второй тур.

Франция — Ирак — 3:0.

Норвегия — Сенегал — 3:2.

Третий тур.

26 июня. 22:00. Норвегия — Франция. Бостон26 июня. 22:00. Сенегал — Ирак. Торонто.

Примечание: время начала матчей — московское.

Таблица группы I.

Франция — 6 очков.

Норвегия — 6 очков.

Сенегал — 0 очков.

Ирак — 0 очков.