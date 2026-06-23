Результаты группы I на чемпионате мира по футболу 2026

Команды, занявшие первые два места в группе, выходят в плей-офф и продолжат выступления на стадии 1/16 финала. Шансы на выход в плей-офф есть и у третьего места: чтобы пробиться в 1/16 финала, команде нужно попасть в топ-8 среди всех третьих мест в 12 группах ЧМ-2026.
Расписание и результаты матчей группы I.
Первый тур.
Франция — Сенегал — 3:1.
Ирак — Норвегия — 1:4.
Второй тур.
Франция — Ирак — 3:0.
Норвегия — Сенегал — 3:2.
Третий тур.
26 июня. 22:00. Норвегия — Франция. Бостон26 июня. 22:00. Сенегал — Ирак. Торонто.
Примечание: время начала матчей — московское.
Таблица группы I.
Франция — 6 очков.
Норвегия — 6 очков.
Сенегал — 0 очков.
Ирак — 0 очков.