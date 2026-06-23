Мбаппе — игрок матча Франции и Ирака. Холанд признан лучшим в игре Норвегии и Сенегала. Оба сделали по дублю

В этой игре нападающий «Реала» сделал дубль.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:2).
В этой игре нападающий «Манчестер Сити» забил два гола.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2026 с Ираком (3:0).
В этой игре нападающий «Реала» сделал дубль.
Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча 2-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (3:2).
В этой игре нападающий «Манчестер Сити» забил два гола.