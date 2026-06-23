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Пирс Морган о Месси: «Величайший в истории — по незабитым пенальти»

Журналист Пирс Морган высказался по поводу того, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти в матче ЧМ-2026 с Австрией (2:0).

На 9-й минуте при счете 0:0 38-летний нападающий пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.

Позже Месси сделал дубль, забив оба гола аргентинцев в матче.

«? [Величайший в истории] — по незабитым пенальти», — написал Морган в соцсети, обыгрывая буквенное совпадение на английском в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (Greatest of all time — «величайший в истории»).

Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере — 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов.