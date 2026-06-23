Пирс Морган о Месси: «Величайший в истории — по незабитым пенальти»

На 9-й минуте при счете 0:0 38-летний нападающий пробил с точки в правый от себя нижний угол ворот Александра Шлагера, но мяч прошел рядом со штангой.
Позже Месси сделал дубль, забив оба гола аргентинцев в матче.
«? [Величайший в истории] — по незабитым пенальти», — написал Морган в соцсети, обыгрывая буквенное совпадение на английском в слове «козел» (goat) и аббревиатуре GOAT (Greatest of all time — «величайший в истории»).
Месси реализовал 77,6% пенальти в карьере — 114 из 147. У Роналду 83,6% точных ударов.