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Сборная Испании прервала тренировку через 20 минут после начала из-за шторма. Игроков предупреждали о порывах ветра до 130 км/ч

Сборной Испании не удалось завершить тренировку — ее пришлось прервать после начала из-за сильного ветра.

Источник: Спортс‘’

Команде, базирующейся в Чаттануге (Теннесси), удалось выйти на поле, но уже через 20 минут его пришлось покинуть.

Перед началом тренировки на телефоны всех присутствующих пришло сообщение с предупреждением о шторме и возможных порывах ветра до 130 километров в час (сильный ураган по шкале Бофорта).

Тем не менее, изначально представители школы Бэйлор, которой принадлежит поле, дали добро на проведение занятия. Игроки успели поздравить Родри и Микеля Мерино с 30-летием, а главного тренера Луиса де ла Фуэнте — с 65-летием.

Вскоре начался сильный дождь, и игрокам пришлось продолжить тренировку в спортзале.

В третьем матче группового этапа ЧМ испанцам предстоит сыграть с Уругваем. Начало матча по московскому времени — 27 июня в 03:00.

Матч Франция — Ирак завис на два часа из-за молний у стадиона. Первый погодный срыв ЧМ-2026.