Сборная Испании прервала тренировку через 20 минут после начала из-за шторма. Игроков предупреждали о порывах ветра до 130 км/ч

Команде, базирующейся в Чаттануге (Теннесси), удалось выйти на поле, но уже через 20 минут его пришлось покинуть.
Перед началом тренировки на телефоны всех присутствующих пришло сообщение с предупреждением о шторме и возможных порывах ветра до 130 километров в час (сильный ураган по шкале Бофорта).
Тем не менее, изначально представители школы Бэйлор, которой принадлежит поле, дали добро на проведение занятия. Игроки успели поздравить Родри и Микеля Мерино с 30-летием, а главного тренера Луиса де ла Фуэнте — с 65-летием.
Вскоре начался сильный дождь, и игрокам пришлось продолжить тренировку в спортзале.
В третьем матче группового этапа ЧМ испанцам предстоит сыграть с Уругваем. Начало матча по московскому времени — 27 июня в 03:00.
Матч Франция — Ирак завис на два часа из-за молний у стадиона. Первый погодный срыв ЧМ-2026.