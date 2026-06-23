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Валерий Газзаев: «48 сборных на ЧМ-2026 — лучшие в мировом футболе. Как могла бы выступить Россия — сложно сказать. Это все разговоры»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о 48 сборных на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Сложно сейчас говорить, как могла бы сборная России выступить на чемпионате мира. Это все разговоры. Если бы наша сборная участвовала в турнире, можно было бы сравнить ее с кем-то.

Сейчас сборная России играет с командами ниже 60-го места в рейтинге ФИФА, которые не попали на чемпионат мира. А говорить о том, как бы мы выступили? Я не знаю. Сложно сказать. Для этого надо участвовать в турнирах.

Мне кажется, те 48 сборных, которые попали на чемпионат мира, являются сегодня лучшими в мировом футболе. Потому что эти команды попали на такой турнир. Здесь важен результат. Если он есть — они лучшие.

Дай бог, чтобы и наша сборная участвовала в таких чемпионатах, тогда можно было бы сравнить уровень нашего футбола", — сказал Газзаев.