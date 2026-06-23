Сольбаккен перед Францией: «Норвегии нужно выставить другой состав — интервал между матчами очень короткий, у 6−7 игроков чуть не свело ноги»

Сегодня норвежцы одолели Сенегал (3:2) и вышли в плей-офф. Игра с «трехцветными» пройдет 26 июня.
"Мы внесем ряд изменений перед матчем с Францией. Дело не в том, что мы не хотим их обыграть — нам правда нужно выставить другой состав, поскольку интервал между играми очень короткий. Учитывая те условия, в которых мы находились в конце сегодняшнего матча, у других игроков будет шанс — так и должно быть. На некоторых позициях у нас большая конкуренция.
У 6−7 наших игроков чуть не свело ноги, они были практически измотаны. А нам еще лететь обратно в Гринсборо, а затем — снова в Бостон. Поэтому вам будет сложнее угадать состав на следующий матч", — сказал Сольбаккен.