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Сольбаккен перед Францией: «Норвегии нужно выставить другой состав — интервал между матчами очень короткий, у 6−7 игроков чуть не свело ноги»

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался в преддверии матча 3-го тура ЧМ-2026 с Францией.

Источник: Спортс‘’

Сегодня норвежцы одолели Сенегал (3:2) и вышли в плей-офф. Игра с «трехцветными» пройдет 26 июня.

"Мы внесем ряд изменений перед матчем с Францией. Дело не в том, что мы не хотим их обыграть — нам правда нужно выставить другой состав, поскольку интервал между играми очень короткий. Учитывая те условия, в которых мы находились в конце сегодняшнего матча, у других игроков будет шанс — так и должно быть. На некоторых позициях у нас большая конкуренция.

У 6−7 наших игроков чуть не свело ноги, они были практически измотаны. А нам еще лететь обратно в Гринсборо, а затем — снова в Бостон. Поэтому вам будет сложнее угадать состав на следующий матч", — сказал Сольбаккен.