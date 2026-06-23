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Суарес об Уругвае на ЧМ-2026: «Чувствую себя бессильным, потому что не могу ничего сделать. Сказал ребятам, чтобы держались, они это преодолеют»

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Луис Суарес (69 мячей в 143 играх) признался, что ему сложно следить за командой на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В 2024 году нападающий завершил карьеру в национальной команде и критически отозвался о главном тренере Марсело Бьелсе.

За несколько недель до старта ЧМ-2026 39-летний Суарес сказал, что готов вернуться в сборную, но не был включен даже в предварительный состав.

Ранее Луис участвовал в четырех ЧМ (2010, 2014, 2018, 2022) и забил 7 голов в 16 играх. Нынешний турнир уругвайцы начали с двух ничьих — 1:1 с Саудовской Аравией и 2:2 с Кабо-Верде. В третьем туре группового этапа им предстоит сыграть с Испанией.

"Чувствую себя бессильным, потому что ничего не могу сделать. У меня выделяется адреналин, есть желание помочь команде. Но я получаю удовольствие и в нынешней ситуации, находясь рядом с детьми.

Я испытываю смешанные чувства, когда вижу эмоции и опустошение моих товарищей по команде. Но я сказал им, чтобы они держались, они это преодолеют.

Работа Бьелсы? У каждого тренера свой подход. Мы сейчас в такой ситуации, что должны показать все лучшее против Испании. Не хотелось, чтобы все зависело от этого матча, но это то, с чем приходится иметь дело. Надеюсь, тренер примет правильные решения, чтобы Уругвай смог хорошо сыграть.

То, что Араухо отпраздновал гол в моем стиле, меня тронуло. Я этого не ожидал, хотя у нас с Макси прекрасные отношения. Он всегда восхищался мной. Позже я сказал ему о том, что испытал в этот момент. Этот прекрасный жест показывает, что он замечательный человек, в команде меня любят", — сказал Суарес.