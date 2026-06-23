Суарес об Уругвае на ЧМ-2026: «Чувствую себя бессильным, потому что не могу ничего сделать. Сказал ребятам, чтобы держались, они это преодолеют»

То, что Араухо отпраздновал гол в моем стиле, меня тронуло. Я этого не ожидал, хотя у нас с Макси прекрасные отношения. Он всегда восхищался мной. Позже я сказал ему о том, что испытал в этот момент. Этот прекрасный жест показывает, что он замечательный человек, в команде меня любят", — сказал Суарес.