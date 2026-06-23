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Вратарь Алжира Люка Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ

Голкипер сборной Алжира Люка Зидан пропустил 4 гола за три тайма на ЧМ-2026 после 9 ударов в створ ворот.

Сын Зинедина Зидана пропустил три мяча в игре 1-го тура с Аргентиной (0:3) после 6 ударов в створ.

Сегодня в матче с Иорданией (1:1, идет 2-й тайм) игрок «Гранады» пропустил один гол после 3 ударов в створ в первом тайме.