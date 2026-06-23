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Тухель об Англии на ЧМ: «Есть в чем прибавить. В матче с Хорватией мы слишком глубоко и рано садились в оборону. Они забили, когда у нас защищались 7 человек — не наша игра»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о том, что команда может улучшить в своей игре.

В первом матче на ЧМ-2026 англичане добились победы над Хорватией (4:2). Во втором туре группового этапа им предстоит сыграть с Ганой. Матч начнется сегодня в 23:00 по московскому времени.

"Нам есть в чем прибавить. В матче с Хорватией мы слишком глубоко садились в оборону. Само по себе это не проблема, но мы сделали это слишком рано. В атаке мы были слишком сосредоточены на личных действиях и недостаточно полагались на структуру.

Если вы посмотрите на гол, который мы пропустили, то у нас защищались 7 человек. Это просто не наша игра. Может, это даже хорошо, что мы пропустили в том моменте, потому что это такой сигнал: «Давайте больше так не делать». Это не имело смысла, это не наша сильная сторона.

У нас было слишком много легких потерь мяча после перехватов, поэтому приходилось прикладывать огромные усилия, чтобы возвращать контроль. Нам нужно лучше действовать в таких ситуациях, да и в целом при контроле мяча. Когда мы ускоряем игру, то даем игроку с мячом больше вариантов. В игре становится больше уверенности — это делает нас сильными. Прелесть в том, что не нужно изобретать ничего нового.

При всем этом я четко сказал команде — победа была заслуженной. В нашей игре было и много плюсов, которые нужно сохранить. Тем не менее, я ожидаю, что команда будет другой. Нам нужно улучшить нашу структуру, особенно при игре с мячом. Нам нужно уделить внимание тому, чтобы гасить контратаки соперника до того, как они станут опасными", — сказал Тухель.