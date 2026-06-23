Тухель об Англии на ЧМ: «Есть в чем прибавить. В матче с Хорватией мы слишком глубоко и рано садились в оборону. Они забили, когда у нас защищались 7 человек — не наша игра»

Если вы посмотрите на гол, который мы пропустили, то у нас защищались 7 человек. Это просто не наша игра. Может, это даже хорошо, что мы пропустили в том моменте, потому что это такой сигнал: «Давайте больше так не делать». Это не имело смысла, это не наша сильная сторона.