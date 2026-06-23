Президент Мексики пригласила утку Мерлин в Национальный дворец. Птица, ставшая символом сборной на ЧМ, клюнула главу государства в руку

Мерлин стала интернет-сенсацией в день открытия чемпионата мира, когда ее заметили на улицах центра Мехико во время празднования победы сборной Мексики над ЮАР (2:0). С тех пор утка регулярно появляется в СМИ и считается одним из символов турнира.