Экс-игрок «Атлетико» Богданович извинился за слова о темнокожих футболистах. Ранее он заявил, что им «не хватает концентрации больше, чем на 60−80 минут», обсуждая удаление Нгоя на

Во время обсуждения матча ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Ирана (0:0) в эфире сербского канала RTS Богданович так высказался об удалении защитника бельгийцев Натана Нгоя на 66-й минуте: «Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60−80 минут».
«Я приношу искренние извинения за свои слова о темнокожих футболистах», — сказал Богданович.
Канал также принес извинения, отметив при этом, что Богданович является приглашенным экспертом, а не постоянным сотрудником.
«Мы хотели бы принести извинения в качестве вещателя за заявление относительно представителей определенной расы, прозвучавшее в эфире нашей программы», — говорится в заявлении.