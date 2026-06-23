Экс-игрок «Атлетико» Богданович извинился за слова о темнокожих футболистах. Ранее он заявил, что им «не хватает концентрации больше, чем на 60−80 минут», обсуждая удаление Нгоя на

Во время обсуждения матча ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Ирана (0:0) в эфире сербского канала RTS Богданович так высказался об удалении защитника бельгийцев Натана Нгоя на 66-й минуте: «Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60−80 минут».