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Экс-игрок «Атлетико» Богданович извинился за слова о темнокожих футболистах. Ранее он заявил, что им «не хватает концентрации больше, чем на 60−80 минут», обсуждая удаление Нгоя на

Бывший нападающий сборной Югославии, «Атлетико» и «Вердера» Раде Богданович извинился за свои слова о темнокожих игроках.

Источник: Спортс‘’

Во время обсуждения матча ЧМ-2026 между сборными Бельгии и Ирана (0:0) в эфире сербского канала RTS Богданович так высказался об удалении защитника бельгийцев Натана Нгоя на 66-й минуте: «Я не расист, но темнокожим футболистам не хватает концентрации больше, чем на 60−80 минут».

«Я приношу искренние извинения за свои слова о темнокожих футболистах», — сказал Богданович.

Канал также принес извинения, отметив при этом, что Богданович является приглашенным экспертом, а не постоянным сотрудником.

«Мы хотели бы принести извинения в качестве вещателя за заявление относительно представителей определенной расы, прозвучавшее в эфире нашей программы», — говорится в заявлении.