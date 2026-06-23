Новый глава Федерации футбола Италии: «Ситуация в полном тупике, Гравина так и не запустил ни одну реформу. Если не изменим подход, нас заставят это сделать»

67-летний функционер, ранее возглавлявший НОК Италии в течение 12 лет, был избран на пост после отставки Габриэле Гравины, случившейся после третьего подряд невыхода итальянцев на чемпионат мира.
В решающем стыковом матче команда уступила Боснии и Герцеговине по пенальти.
Об избрании.
"Если бы не та серия пенальти, меня бы здесь сейчас не было. Год назад Гравина был переизбран почти единогласно, но так и не смог провести ни одну из предложенных реформ.
Если говорить объективно, то ситуация в футболе зашла в полный тупик. Я буду и дальше защищать автономию спорта, но если нам не удастся изменить подход, то кто-то заставит нас это сделать. Все очень просто".
Ранее сообщалось, что НОК или правительство страны могут назначить специального уполномоченного для проведения реформ в футболе, если Федерация не сможет их начать.
О Евро-2032.
«Это особый вызов внутри вызова. В последние несколько дней я разговаривал с президентом УЕФА Чефериным и уже получил сообщение от президента ФИФА Инфантино. Нам необходимо определить те пять стадионов, которые примут турнир».
О «легионерах» в сборных.
«Меня шокировало, что более 40% игроков, участвующих в ЧМ-2026, не представляют страну своего рождения. Я выступаю за гражданство по рождению, потому что многие футбольные федерации извлекли выгоду из нынешних правил. Если выжидать, то другая страна забирает игрока, потому что он не может долго ждать получения паспорта».
О трансферах.
«Если вы покупаете итальянского игрока в Италии, клуб платит 22 процента НДС с трансфера. Если вы приобретаете его за границей, то нет. Скажите, это нормально?» — задался вопросом Малаго.