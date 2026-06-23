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Португалия — Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Сборная Португалии сыграет с командой Узбекистана в 2-м туре ЧМ-2026.

Матч пройдет в Хьюстоне на «NRG Стэдиум».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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