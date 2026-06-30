Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь — Шунин, защитники — Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие — Тюкавин и Сычев»

"Вратарь — Шунин, защитники — Колодин, Березуцкий Вася.
Центральный нападающий будет Аршавин, крайний нападающий — Тюкавин. И крайний нападающий Сычев", — сказал Овечкин.
Овечкин сопоставил хоккеистов с футболистами: «Макдэвид в футболе — Месси, Кросби — Роналду, Кузнецов — Ковтун, Бэкстрем — Зидан».
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