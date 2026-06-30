Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.50
П2
2.17
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
7.50
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.93
П2
4.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 2:3
Нидерланды
1
:
Марокко
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2

Алькантара считает, что Бразилия может выиграть ЧМ: «Анчелотти знает лидеров команды, дает игрокам свободу быть собой — именно поэтому “Реал” был так хорош при нем. Важно справиться с игрой в обороне&r

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Тиаго Алькантара оценил роль Карло Анчелотти для национальной команды Бразилии.

— Он точно знает, кто лидеры команды. Он размещает их на поле, а затем просто добавляет футболистов в их игру. У него есть тактические идеи: как защищаться, как атаковать, — но он дает игрокам свободу быть собой. Это главное, именно поэтому «Реал» был так хорош при нем. Там были Криштиану [Роналду], Карим [Бензема], Модрич, Кроос, Каземиро — они уже знали, что они за футболисты и как хотят играть. Тебе достаточно просто поставить их на нужную позицию, понимать, как сейчас развивается игра, и позволить им играть. Именно поэтому он так хорош.

— У Бразилии есть шансы выиграть этот чемпионат мира?

— Я думаю, да. Исходя из того, как команда адаптируется к тяжелым моментам, какие футболисты у них есть. Кроме того, у них есть полузащитники, забивающие голы. Это серьезная угроза.

Я много говорил об игре в обороне, поскольку мы, бразильцы, очень эмоциональны в игровых ситуациях. Порой мы думаем лишь о том, чтобы идти вперед, и забываем о том, что у нас за спиной. Вот почему игра в обороне так важна для Бразилии на этом турнире. Если они справятся с этим, все будет в порядке, — отметил Алькантара.