Алькантара считает, что Бразилия может выиграть ЧМ: «Анчелотти знает лидеров команды, дает игрокам свободу быть собой — именно поэтому “Реал” был так хорош при нем. Важно справиться с игрой в обороне&r

— Он точно знает, кто лидеры команды. Он размещает их на поле, а затем просто добавляет футболистов в их игру. У него есть тактические идеи: как защищаться, как атаковать, — но он дает игрокам свободу быть собой. Это главное, именно поэтому «Реал» был так хорош при нем. Там были Криштиану [Роналду], Карим [Бензема], Модрич, Кроос, Каземиро — они уже знали, что они за футболисты и как хотят играть. Тебе достаточно просто поставить их на нужную позицию, понимать, как сейчас развивается игра, и позволить им играть. Именно поэтому он так хорош.