Генич о сборной Колумбии: «Команда без слабых мест: очень атлетичная, играет в физически мощный футбол, на отличных скоростях»

"Все расхваливают Францию, но пока по ее матчам и не скажешь, сыграла ли команда в свою силу и реализовала ли свой потенциал. С Норвегией в заключительном туре группового этапа был проходной матч, к сожалению. Он ничего не решал, и норвежцы, можно сказать, слили игру.
С Сенегалом был тяжелый первый тайм, французы непросто входили в игру, но после перерыва разбежались, и их было уже не остановить. Матч с Ираком нет смысла разбирать и анализировать — соперники абсолютно разного уровня. Конечно, Франция выглядит особняком в левой части сетки плей‑офф.
У Испании есть необходимый опыт игры на больших турнирах, и они знают, как добиваться результата, даже, может быть, не играя в сверхъяркий футбол. Португалия как будто пока спит и, может быть, раскроется, проснется не только в матчах против такого соперника, как Узбекистан. Но вот уверенности, что португальцы обязательно пройдут Хорватию, честно говоря, у меня нет.
Рано пока говорить о том, кто главный фаворит, потому что групповой этап — это такой разгон. Те же мексиканцы набрали 9 очков, но их точно не отнесешь к фаворитам. Думаю, им достаточно сложно будет пройти Эквадор.
Аргентинцы показали себя командой очень сбалансированной, очень уверенной в себе, очень солидной, знающей, как добиваться результата. Плюс в хорошей форме лидер команды Месси. То есть Аргентина свой статус фаворита подтверждает, чего не скажешь пока о сборной Португалии.
На групповой стадии я посмотрел почти все матчи, и самое яркое впечатление оставили, конечно, колумбийцы. Ощущение, что это команда без слабых мест: очень атлетичная, играет в физически мощный футбол, на отличных скоростях, прекрасно управляет мячом.
Потрясающе за сборную играет Хамес, в классной форме Луис Диас. Кордоба в этой команде, особенно по последнему матчу с Португалией, смотрится очень здорово. Муньос — одно из открытий группового турнира", — сказал Генич.