Генич о сборной Колумбии: «Команда без слабых мест: очень атлетичная, играет в физически мощный футбол, на отличных скоростях»

У Испании есть необходимый опыт игры на больших турнирах, и они знают, как добиваться результата, даже, может быть, не играя в сверхъяркий футбол. Португалия как будто пока спит и, может быть, раскроется, проснется не только в матчах против такого соперника, как Узбекистан. Но вот уверенности, что португальцы обязательно пройдут Хорватию, честно говоря, у меня нет.