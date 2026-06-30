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Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в ⅛ финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени — нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Но

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился эмоциями после выхода в ⅛ финала ЧМ-2026.

Норвежская команда обыграла Кот-д’Ивуар в матче 1/16 финала турнира со счетом 2:1. Холанд забил победный гол своей команды на 86-й минуте.

"Это безумие. Здорово быть частью этого путешествия. Я очень горжусь. Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени. Я должен был забивать.

Приятно видеть, как много это значит для всей Норвегии. Думаю, это изменит Норвегию навсегда. Я чувствую, что это еще сильнее сплотит нас. Это очень трогательно видеть", — сказал Холанд в интервью пресс-службе ФИФА.