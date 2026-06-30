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Сольбаккен о 2:1 с Кот-д’Ивуаром: «Чудо, что Норвегия не забила со стандарта, у нас были отличные моменты. О Бразилии не думаю, сейчас нужно насладиться моментом»

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о победе над Кот-д’Ивуаром в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).

Источник: Спортс‘’

«У нас было несколько отличных моментов, у соперника тоже. Чудо, что мы сегодня не забили со стандартов. Возможно, мы были совсем немного сильнее соперника. Больше всего я горжусь тем, как команда отреагировала после того, как они сравняли счет».

Об игре с Бразилией в ⅛ финала.

«Об этом думать не хочу сейчас. Сегодня нужно просто насладиться этим моментом. Ребята заслужили право порадоваться сегодняшнему успеху. Я не хочу нагружать их мыслями о следующем матче. Но Бразилия в Нью-Йорке…» — сказал Сольбаккен, не закончив фразу.