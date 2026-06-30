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Тренер Кот-д’Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»

Главный тренер сборной Кот-д’Ивуара Эмерс Фаэ высказался о поражении от Норвегии (1:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Таков футбол. Моменты надо реализовывать. К сожалению, в концовке пропустили этот гол. Игроки отдали все силы и боролись до самого конца. Нам противостояла достойная команда, которая очень надежно оборонялась вплоть до финального свистка.

Это футбол высочайшего уровня, где все решают мелочи. Исход таких матчей определяется совсем небольшими нюансами. Для всех нас это был первый чемпионат мира. Мы многому научились, стали сильнее и обязательно вернемся.

Мы отдали все, что могли, и сделали все возможное до самого конца. Сегодня этого оказалось недостаточно, но мы продолжим двигаться вперед", — сказал Фаэ в эфире beIN Sports.