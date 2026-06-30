Бастони подозревают в связи с несовершеннолетней в 2020-м в рамках дела о сети эскорт-услуг. Защитника «Интера» вызвали в суд (GdS)

Бастони подозревается в интимной связи с девушкой, которой на тот момент было 17 лет. Встреча зафиксирована в материалах следствия, однако сама девушка, допрошенная в качестве свидетеля, заявила, что между ней и Бастони не было отношений сексуального характера. По версии следствия, с девушкой Бастони познакомил один из сотрудников агентства мероприятий Ma.De Milano, организовывавшего вечеринки и эскорт-услуги — об этом свидетельствуют сообщения в чатах, одно из которых датируется июнем 2020 года.