Бастони подозревают в связи с несовершеннолетней в 2020-м в рамках дела о сети эскорт-услуг. Защитника «Интера» вызвали в суд (GdS)

По информации La Gazzetta dello Sport, во вторник Бастони получил уведомление о проведении расследования в отношении него. В ближайшие дни футболист будет допрошен прокуратурой.
Утверждается, что расследование связано с делом о ликвидированной в Милане сети элитных эскорт-услуг. Сообщалось, что в деле замешаны не менее 70 футболистов, включая представителей «Интера», «Милана», «Ювентуса», «Сассуоло» и «Вероны». Бастони стал первым футболистом, фигурирующим в деле, в отношении которого начато расследование.
Бастони подозревается в интимной связи с девушкой, которой на тот момент было 17 лет. Встреча зафиксирована в материалах следствия, однако сама девушка, допрошенная в качестве свидетеля, заявила, что между ней и Бастони не было отношений сексуального характера. По версии следствия, с девушкой Бастони познакомил один из сотрудников агентства мероприятий Ma.De Milano, организовывавшего вечеринки и эскорт-услуги — об этом свидетельствуют сообщения в чатах, одно из которых датируется июнем 2020 года.
Кроме того, Финансовая гвардия Италии запросила информацию по трем другим футболистам, проходящим по делу свидетелями — Даниэлю Мальдини, Риккардо Калафьори и Кевину Бонифаци.
«Мой клиент отрицает, что у него были какие-либо отношения с девушкой, он знал, что она несовершеннолетняя. Повестка о явке в суд в пятницу, 3 июля, неполная, нам ничего не известно о ходе расследования. Мы решим, отвечать прокурорам или нет», — сказал адвокат Сальваторе Скуто, представляющий интересы Бастони.