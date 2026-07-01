УЕФА за нарушение правила доходов оштрафовал «Ювентус» на 20 млн евро условно, из которых 7 млн — обязательный платеж, «Ньюкасл» — на 10 млн

«Ницца» и «Санта-Клара» сумели доказать, что их нарушение носило временный характер. Французский клуб оштрафован на 2 млн евро, португальский — на 1 млн евро. При этом 1,7 млн и 850 тысяч евро соответственно являются условными и будут взысканы только в случае повторного нарушения.