Куман об уходе из сборной Нидерландов «Футбол — дело всей моей жизни, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, мировозрение меняется»

Ранее команда вылетела с ЧМ-2026, уступив Марокко в 1/16 финала (1:1, 2:3 по пенальти).
"Минувшей ночью я принял решение завершить свою работу на посту главного тренера сборной Нидерландов.
Оглядываясь на свою карьеру, я испытываю прежде всего гордость и чувство глубокой благодарности. Мне посчастливилось работать в «Витессе», «Аяксе», «Бенфике», ПСВ, «Валенсии», АЗ, «Фейеноорде», «Саутгемптоне», «Эвертоне», «Барселоне» и, конечно же, дважды возглавлять сборную Нидерландов. Все эти клубы и люди, с которыми меня свела судьба, сформировали меня как человека и тренера и подарили воспоминания, которые я буду хранить всю жизнь.
Именно поэтому особенно больно, что моя история со сборной завершается именно так. Мы все мечтали провести чемпионат мира, который вошел бы в историю. К сожалению, этого не произошло. Никто не разочарован этим сильнее, чем я. Главный тренер несет за это ответственность. Я всегда ощущал ее и буду ощущать до конца своих дней.
Последние годы вновь напомнили мне, что в жизни есть вещи гораздо важнее футбола. Футбол был делом всей моей жизни, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, твое мировозрение меняется. Моя жена Бартина, несмотря на собственную болезнь, каждый день поддерживала меня и убеждала довести работу со сборной до конца. Это проявление невероятной силы духа. Я благодарен ей больше, чем когда-либо смогу выразить словами.
Хочу поблагодарить всех игроков, с которыми мне довелось работать. Ваше отношение к делу, ваш характер и доверие вдохновляли меня каждый день. Спасибо также моему тренерскому штабу, Королевскому футбольному союзу Нидерландов (KNVB), всем сотрудникам, остававшимся за кадром, и каждому клубу, в котором мне посчастливилось трудиться. Но прежде всего — спасибо болельщикам. За вашу поддержку, особенно в самые трудные моменты. Для меня было огромной честью представлять Нидерланды в качестве главного тренера национальной команды.
Я ухожу с противоречивыми чувствами. Конечно, мне хотелось завершить свою работу со сборной, став чемпионом мира. К сожалению, этой мечте не суждено было сбыться. Но сильнее всего я испытываю гордость. Гордость за все, что дал мне футбол, за людей, которых я встретил на своем пути, и за то, что мне удалось превратить свою главную страсть в дело всей жизни", — написал Куман.