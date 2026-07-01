Куман об уходе из сборной Нидерландов «Футбол — дело всей моей жизни, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, мировозрение меняется»

Именно поэтому особенно больно, что моя история со сборной завершается именно так. Мы все мечтали провести чемпионат мира, который вошел бы в историю. К сожалению, этого не произошло. Никто не разочарован этим сильнее, чем я. Главный тренер несет за это ответственность. Я всегда ощущал ее и буду ощущать до конца своих дней.