Дешам после 3:0 со Швецией: «Мы выполняем свою миссию, в том числе и я — через 4 дня придется повторить. Нет смысла заглядывать слишком далеко, нужно сделать следующий шаг»

У нас хватает таланта, но через четыре дня нам придется повторить все это. У Парагвая есть южноамериканская ДНК, и это делает их по-настоящему сплоченными. Не будем торопиться. У нас есть два дня, чтобы насладиться этим, а затем мы снова переключимся", — сказал Дешам.