Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.35
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.08
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Дешам после 3:0 со Швецией: «Мы выполняем свою миссию, в том числе и я — через 4 дня придется повторить. Нет смысла заглядывать слишком далеко, нужно сделать следующий шаг»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).

Источник: Спортс‘’

"Мы очень гордимся. Мы выполняем свою миссию, в том числе и я. До нашего матча мы видели в 1/16 финала несколько непростых матчей. У нас была некоторая свобода действий, хотя мы могли проявить больше терпения. Мы должны это ценить.

Через четыре дня нам предстоит еще один трудный матч. Именно для этого игроки здесь. Нужно сделать следующий шаг. Нет смысла заглядывать слишком далеко вперед, потому что в реальности все может оказаться иначе.

У нас хватает таланта, но через четыре дня нам придется повторить все это. У Парагвая есть южноамериканская ДНК, и это делает их по-настоящему сплоченными. Не будем торопиться. У нас есть два дня, чтобы насладиться этим, а затем мы снова переключимся", — сказал Дешам.