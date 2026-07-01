Монтес, Инкапиэ, Кайседо, Киньонес, Пачо и Хименес — в составах Мексики и Эквадора на матч ЧМ-2026

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.
В составе Мексики с первых минут игру начнут:
— вратарь: Рауль Ранхель;
— защита: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо;
— полузащита: Эрик Лира, Луис Ромо, Хильберто Мора;
— атака: Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо, Рауль Хименес.
За Эквадор сыграют:
— вратарь: Эрнан Галиндес;
— защита: Пьеро Инкапиэ, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо;
— полузащита: Педро Вите, Алан Франко Пальма, Мойсес Кайседо;
— атака: Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата, Нильсон Ангуло.
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