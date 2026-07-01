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Монтес, Инкапиэ, Кайседо, Киньонес, Пачо и Хименес — в составах Мексики и Эквадора на матч ЧМ-2026

Сборные Мексики и Эквадора объявили стартовые составы на матч 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 04:00 по московскому времени.

В составе Мексики с первых минут игру начнут:

— вратарь: Рауль Ранхель;

— защита: Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо;

— полузащита: Эрик Лира, Луис Ромо, Хильберто Мора;

— атака: Хулиан Киньонес, Роберто Альварадо, Рауль Хименес.

За Эквадор сыграют:

— вратарь: Эрнан Галиндес;

— защита: Пьеро Инкапиэ, Хоэль Ордоньес, Вильян Пачо;

— полузащита: Педро Вите, Алан Франко Пальма, Мойсес Кайседо;

— атака: Джон Йебоа, Эннер Валенсия, Гонсало Плата, Нильсон Ангуло.

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