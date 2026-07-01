Клопп возглавит сборную Германии, если получит предложение. Нагельсманна, вероятно, уволят после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Sky Sport Deutschland сообщает, что дальнейшее сотрудничество с нынешним главным тренером практически исключено, хотя окончательное решение еще не принято. Выход в ⅛ финала рассматривался как абсолютный минимум, а потому поддержка Нагельсманна в президиуме Немецкого футбольного союза заметно пошатнулась. Увольнение Юлиана становится все более реалистичным сценарием.