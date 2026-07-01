Поттер про 0:3: «Победила лучшая команда, не уверен, что даже выступить идеально против Франции было бы достаточно. У меня нет претензий к игрокам, это поражение — не позор»

У нас более десяти дебютантов на чемпионате мира, это существенное отличие от французской команды. Так что мы обязательно станем лучше благодаря этому. У нас есть опыт, мы выигрываем, проигрываем, растем как команда, как личность. Я думаю, именно так мы должны смотреть на сегодняшний матч", — сказал Поттер.