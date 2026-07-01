Нидерландская ассоциация осудила расизм в адрес сборной: «Игроки подверглись оскорблениям после вылета с ЧМ. Расизму и дискриминации нет места в футболе, интернете и обществе»

Мы также выражаем искреннюю признательность болельщикам: тем, кто был на стадионе, тем, кто смотрел матчи дома, и всем, кто следил за Нидерландами и поддерживал их по всему миру. Футбол объединяет людей, независимо от происхождения или социального положения.