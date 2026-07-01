Нидерландская ассоциация осудила расизм в адрес сборной: «Игроки подверглись оскорблениям после вылета с ЧМ. Расизму и дискриминации нет места в футболе, интернете и обществе»

В рамках 1/16 финала нидерландцы уступили команде Марокко (1:1, 2:3 по пенальти).
Свои попытки в серии не реализовали сразу три игрока команды — Джастин Клюйверт пробил в штангу, Квинтен Тимбер ударил мимо ворот, вратарь Марокко Яссин Буну парировал удар Крисенсио Саммервилла.
"Мы хотели бы поблагодарить игроков, тренерский штаб и всех, кто принимал участие в этом чемпионате мира, за их самоотверженность и преданность делу.
Мы также выражаем искреннюю признательность болельщикам: тем, кто был на стадионе, тем, кто смотрел матчи дома, и всем, кто следил за Нидерландами и поддерживал их по всему миру. Футбол объединяет людей, независимо от происхождения или социального положения.
Мы видели реакцию в интернете, в рамках которой игроки подвергались расистским и дискриминационным оскорблениям после вылета команды из турнира. Мы решительно выступаем против такого поведения. Расизму и дискриминации нет места в футболе, в интернете и в нашем обществе", — говорится в заявлении KNVB.