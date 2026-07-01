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Бьелса дал полуторачасовую пресс-конференцию о вылете Уругвая с ЧМ и пришел на нее с папкой документов: «Никому не интересно, что я знаю»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса дал полуторачасовую пресс-конференцию касательно вылета команды с чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

Уругвайцы не вышли из группы, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступив Испании (0:1).

70-летний специалист пришел на пресс-конференцию с папкой документов в руках.

"В чем я абсолютно уверен, так это в том, что никому не интересно, что я знаю. Я вижу, когда кому-то интересны мои знания. Ничего из того, что я пытался передать, не воспринималось важным ни на каком уровне. С моей точки зрения, это не было важно. Я не вижу в этом ничего плохого — другим людям не интересно узнавать то, что я знаю. Вопрос закрыт.

Никому не было интересно то, что я передавал, у меня нет ни малейшего сомнения в этом. Я испытал это на себе, когда инженер, живший в Австралии и мечтавший стать тренером в Монтевидео, приехал ко мне. Я сказал: «Хорошо, приезжай», рассказал ему, что знаю, и он принял это, и теперь работает в уругвайском футболе. Он единственный, кто, насколько я помню, проявил интерес", — заявил Бьелса.

Изображение: скриншот из ютуб-трансляции.