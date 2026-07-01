Бьелса дал полуторачасовую пресс-конференцию о вылете Уругвая с ЧМ и пришел на нее с папкой документов: «Никому не интересно, что я знаю»

"В чем я абсолютно уверен, так это в том, что никому не интересно, что я знаю. Я вижу, когда кому-то интересны мои знания. Ничего из того, что я пытался передать, не воспринималось важным ни на каком уровне. С моей точки зрения, это не было важно. Я не вижу в этом ничего плохого — другим людям не интересно узнавать то, что я знаю. Вопрос закрыт.