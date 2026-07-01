Коллина о ЧМ-2026: «Судьям рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт. Тренеров и игроков проинформировали, что нельзя мешать соперникам на угловых»

Например, когда атакующие игроки пытаются помешать движению защищающихся игроков. Хотя сохранение позиции само по себе не является нарушением, если атакующий игрок не заинтересован в мяче и намеренно, даже незначительно, двигается с явным намерением помешать движению соперника и помешать ему защищаться, то судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно проанализировать инцидент и вмешаться. Это особенно важно, когда тактика направлена ​​на то, чтобы помешать вратарю соперника защищать ворота.