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Коллина о ЧМ-2026: «Судьям рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт. Тренеров и игроков проинформировали, что нельзя мешать соперникам на угловых»

Пьерлуиджи Коллина, главный арбитр ФИФА и председатель судейского комитета ФИФА, рассказал о специфике судейства на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Ранее дискуссии вызвал отменный гол Германии против Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джалал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

"В ходе онлайн-совещаний перед началом чемпионата мира 2026 года тренеры и игроки были ознакомлены с критериями интерпретации судьями действий, в частности, касающимися нарушений правил и игры рукой.

Для повышения темпа матча судьям было рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт и обращать внимание на некоторые специфические ситуации, которые могут возникнуть в связи с тактикой определенных команд.

Например, когда атакующие игроки пытаются помешать движению защищающихся игроков. Хотя сохранение позиции само по себе не является нарушением, если атакующий игрок не заинтересован в мяче и намеренно, даже незначительно, двигается с явным намерением помешать движению соперника и помешать ему защищаться, то судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно проанализировать инцидент и вмешаться. Это особенно важно, когда тактика направлена ​​на то, чтобы помешать вратарю соперника защищать ворота.

Тренеры и игроки были проинформированы, поэтому неудивительно, что судьи будут наказывать за эти нарушения", — заявил Коллина.