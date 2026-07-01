Пакета может больше не сыграть на ЧМ из-за травмы бедра. Хавбек Бразилии пропустит 3−4 недели и мог бы вернуться лишь к финалу (UOL)

28-летний футболист был заменен в перерыве матча с Японией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.
По данным UOL, травма задней поверхности бедра игрока оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально. Ожидаемый срок восстановления составляет от 3 до 4 недель.
Таким образом, предполагается, что Пакета не сможет сыграть до конца чемпионата мира. Существует небольшая вероятность его возвращения, если Бразилия выйдет в финал, который состоится 19 июля.
Травма была подтверждена во вторник во время обследования. Игрок осведомлен о ситуации, а «Фламенго», за который он выступает, также проинформирован о серьезности травмы.
Пакета не будет исключен из состава и останется в составе бразильской делегации. Это связано с тем, что существует небольшая вероятность его восстановления в течение трех недель и возвращения к возможному финалу.
Официально Бразильская футбольная конфедерация (CBF) не назвала сроки возвращения Пакета.
«Во вторник Лукас Пакета прошел обследование с помощью методов визуализации, которое подтвердило повреждение мышцы задней поверхности левого бедра. Игрок будет проходить интенсивное лечение под наблюдением медицинского персонала сборной Бразилии с целью скорейшего выздоровления и возвращения к тренировкам», — говорится в заявлении CBF.