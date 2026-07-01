Мексика победила в плей-офф ЧМ и вышла во 2-й раунд впервые с 1986 года

Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с ЧМ-1986. После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф.
Сборная Мексики вышла во 2-й раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.
Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с ЧМ-1986. После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф.