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Мексика победила в плей-офф ЧМ и вышла во 2-й раунд впервые с 1986 года

Сборная Мексики вышла во 2-й раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с ЧМ-1986. После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф.