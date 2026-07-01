Мексика — 3-я команда в истории ЧМ с 4 сухими победами подряд со старта турнира. Бразилии-1986 и Италии-1990 не удалось выиграть турнир

Таким образом, мексиканцы одержали 4 победы в 4 матчах на турнире, не пропустив ни одного мяча.
На групповом этапе команда обыграла ЮАР (2:0), Южную Корею (1:0) и Чехию (3:0). Все игры проходили в Мексике.
Ранее в истории турнира только 2 команды стартовали с 4 сухих побед подряд. Это удалось Бразилии в 1986 году и Италии в 1990-м.
При этом обеим этим командам не удалось победить на тех чемпионатах мира. Бразильцы вылетели в ¼ финала, уступив Франции по пенальти.
Италия продлила серию сухих побед со старта домашнего ЧМ до 5, но в ½ финала проиграла Аргентине по пенальти.
Мексике в ⅛ финала предстоит сыграть с победителем матча Англия — ДР Конго.