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Обе сборные из КОНКАКАФ, сыгравшие в плей-офф ЧМ, победили команды других конфедераций. Канада прошла ЮАР, Мексика выбила Эквадор

Плей-офф ЧМ-2026 начался удачно для команд из зоны КОНКАКАФ.

Источник: Спортс‘’

Обе команды из Северной Америки, уже сыгравшие свои матчи 1/16 финала, прошли дальше, обыграв соперников из других конфедераций.

Сборная Канады справилась с ЮАР (1:0) и сыграет с Марокко в ⅛ финала, сборная Мексики была сильнее Эквадора (2:0) и сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго в ⅛ финала.

Третий оставшийся представитель КОНКАКАФ тоже сыграет с представителем другой конфедерации. Сборная США встретится с командой Боснии и Герцеговины — начало матча по московскому времени 2 июля в 03:00.