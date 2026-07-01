Обе сборные из КОНКАКАФ, сыгравшие в плей-офф ЧМ, победили команды других конфедераций. Канада прошла ЮАР, Мексика выбила Эквадор

Обе команды из Северной Америки, уже сыгравшие свои матчи 1/16 финала, прошли дальше, обыграв соперников из других конфедераций.
Сборная Канады справилась с ЮАР (1:0) и сыграет с Марокко в ⅛ финала, сборная Мексики была сильнее Эквадора (2:0) и сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго в ⅛ финала.
Третий оставшийся представитель КОНКАКАФ тоже сыграет с представителем другой конфедерации. Сборная США встретится с командой Боснии и Герцеговины — начало матча по московскому времени 2 июля в 03:00.