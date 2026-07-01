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Бьелса об Уругвае на ЧМ-2026: «Мы должны были набрать 7 очков. Любой серьезный анализ предполагал победы над Саудовской Аравией и Кабо-Верде и ничью с Испанией»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает, что команда должна была добиться большего на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

70-летний специалист дал пресс-конференцию длительностью один час 40 минут касательно вылета команды с чемпионата мира. Он пришел на на нее с папкой документов в руках.

Уругвайцы не вышли из группы, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступив Испании (0:1).

О результатах Уругвая.

"Я могу прекрасно объяснить, почему мы должны были закончить групповую стадию с семью очками.

Не существует серьезного, вдумчивого, обдуманного и показательного анализа, который не предполагал бы, что мы обыграем Саудовскую Аравию, который не увидел бы нашей победы над Кабо-Верде и нашей ничьей с Испанией".

О предположениях об отсутствии единства в команде.

«Мы были достаточно сплочены, чтобы показать на 20 процентов больше, чем Саудовская Аравия, на 30 процентов больше, чем Кабо-Верде, и на 25 процентов больше, чем Испания», — заявил Бьелса.