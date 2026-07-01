Бьелса об Уругвае на ЧМ-2026: «Мы должны были набрать 7 очков. Любой серьезный анализ предполагал победы над Саудовской Аравией и Кабо-Верде и ничью с Испанией»

70-летний специалист дал пресс-конференцию длительностью один час 40 минут касательно вылета команды с чемпионата мира. Он пришел на на нее с папкой документов в руках.
Уругвайцы не вышли из группы, сыграв вничью с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступив Испании (0:1).
О результатах Уругвая.
"Я могу прекрасно объяснить, почему мы должны были закончить групповую стадию с семью очками.
Не существует серьезного, вдумчивого, обдуманного и показательного анализа, который не предполагал бы, что мы обыграем Саудовскую Аравию, который не увидел бы нашей победы над Кабо-Верде и нашей ничьей с Испанией".
О предположениях об отсутствии единства в команде.
«Мы были достаточно сплочены, чтобы показать на 20 процентов больше, чем Саудовская Аравия, на 30 процентов больше, чем Кабо-Верде, и на 25 процентов больше, чем Испания», — заявил Бьелса.