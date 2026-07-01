Мексиканские фанаты с громкоговорителями, гудками и мотоциклами собрались ночью у отеля сборной Эквадора. Эквадорская федерация пожаловалась в ФИФА

С полуночи до раннего утра десятки болельщиков собрались у отеля Westin в Мехико. По данным AP News, они задействовали громкоговорители, гудки и мотоциклы, чтобы помешать отдыху эквадорцев.
После этих инцидентов Эквадорская футбольная федерация (FEF) заявила, что подала официальную жалобу в ФИФА.
"Такое поведение резко противоречит принципам честной игры, справедливости и единства, которые должен воплощать чемпионат мира.
Федерация футбола с уважением призывает компетентные органы уделить больше внимания этим событиям и принять необходимые меры для обеспечения безопасности наших игроков, тренерского штаба и болельщиков.
Мы уверены, что эти неспортивные события не омрачат футбольный праздник, который объединяет две братские страны, и что во все времена будут царить уважение, здоровая конкуренция и честная игра, которые придают смысл чемпионату мира. Эквадор всегда будет реагировать на такие неспортивные действия на поле", — говорилось в заявлении FEF.