Мексиканские фанаты с громкоговорителями, гудками и мотоциклами собрались ночью у отеля сборной Эквадора. Эквадорская федерация пожаловалась в ФИФА

Мы уверены, что эти неспортивные события не омрачат футбольный праздник, который объединяет две братские страны, и что во все времена будут царить уважение, здоровая конкуренция и честная игра, которые придают смысл чемпионату мира. Эквадор всегда будет реагировать на такие неспортивные действия на поле", — говорилось в заявлении FEF.