Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Мексиканские фанаты с громкоговорителями, гудками и мотоциклами собрались ночью у отеля сборной Эквадора. Эквадорская федерация пожаловалась в ФИФА

Мексиканские болельщики препятствовали сну сборной Эквадора перед матчем команд (2:0) в 1/16 финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

С полуночи до раннего утра десятки болельщиков собрались у отеля Westin в Мехико. По данным AP News, они задействовали громкоговорители, гудки и мотоциклы, чтобы помешать отдыху эквадорцев.

После этих инцидентов Эквадорская футбольная федерация (FEF) заявила, что подала официальную жалобу в ФИФА.

"Такое поведение резко противоречит принципам честной игры, справедливости и единства, которые должен воплощать чемпионат мира.

Федерация футбола с уважением призывает компетентные органы уделить больше внимания этим событиям и принять необходимые меры для обеспечения безопасности наших игроков, тренерского штаба и болельщиков.

Мы уверены, что эти неспортивные события не омрачат футбольный праздник, который объединяет две братские страны, и что во все времена будут царить уважение, здоровая конкуренция и честная игра, которые придают смысл чемпионату мира. Эквадор всегда будет реагировать на такие неспортивные действия на поле", — говорилось в заявлении FEF.