«Крылья» объявили о переходе Макарова. Контракт с экс-вингером «Динамо» — на год

«Крылья Советов» подписали соглашение с 28-летним полузащитником Денисом Макаровым. Контракт рассчитан на один год.
Денис Макаров родился в Тольятти и является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.
За свою карьеру выступал за «Оренбург», «Нефтехимик», «Рубин», московское «Динамо», а также турецкий «Кайсериспор». В сезоне 2025/26 провел за турецкий клуб 13 матчей.
Добро пожаловать в «Крылья», Денис!" — говорится в сообщении самарцев.
Ранее сообщалось, что Макаров будет получать в «Крыльях» 3 млн рублей в месяц.