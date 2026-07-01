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«Крылья» объявили о переходе Макарова. Контракт с экс-вингером «Динамо» — на год

Бывший вингер «Динамо» подписал контракт на год с «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» подписали соглашение с 28-летним полузащитником Денисом Макаровым. Контракт рассчитан на один год.

Денис Макаров родился в Тольятти и является воспитанником Академии имени Юрия Коноплева.

За свою карьеру выступал за «Оренбург», «Нефтехимик», «Рубин», московское «Динамо», а также турецкий «Кайсериспор». В сезоне 2025/26 провел за турецкий клуб 13 матчей.

Добро пожаловать в «Крылья», Денис!" — говорится в сообщении самарцев.

Ранее сообщалось, что Макаров будет получать в «Крыльях» 3 млн рублей в месяц.