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Ямаль об Альваресе в «Барсе»: «Он перейдет в лучший клуб в мире, с лучшими болельщиками и в лучшем городе мира. Мы примем его с распростертыми объятиями»

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о возможном трансфере Хулиана Альвареса в каталонский клуб.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые могут предложить около 130 миллионов евро за нападающего «Атлетико». Вероятно, «блауграна» сделает этот шаг после завершения чемпионата мира.

"Сейчас я об этом особо не думаю, но надеюсь, что это произойдет, потому что он отличный игрок. Если он придет, мы примем его с распростертыми объятиями.

На мой взгляд, он перейдет в лучший клуб мира, с лучшими болельщиками в мире и в лучшем городе мира. Так что, если бы я был на его месте, я бы согласился. Если он хочет прийти, мы будем его ждать, вперед!" — сказал Ямаль в интервью El Larguero.