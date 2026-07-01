Ямаль об Альваресе в «Барсе»: «Он перейдет в лучший клуб в мире, с лучшими болельщиками и в лучшем городе мира. Мы примем его с распростертыми объятиями»

На мой взгляд, он перейдет в лучший клуб мира, с лучшими болельщиками в мире и в лучшем городе мира. Так что, если бы я был на его месте, я бы согласился. Если он хочет прийти, мы будем его ждать, вперед!" — сказал Ямаль в интервью El Larguero.