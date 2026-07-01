Агирре о 2:0: «Игра Мексики в 1-м тайме близка к идеальной. Во 2-м мы смогли адаптироваться к давлению Эквадора. Я не видел “Ацтеку” такой 40 лет, болельщики придали нам сил»

Эта победа очень много значит для меня. Я был одним из тех игроков, которые не смогли дойти до пятого матча [четвертьфинала ЧМ]. Это очень больно. Ты проходишь групповой этап и показываешь хорошую игру, но потом совершаешь критическую ошибку, которая выбивает тебя из турнира. Сегодня связь с болельщиками придала нам сил. Это потрясающий стадион. Это большой день для мексиканцев.