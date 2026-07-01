Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
19:00
Англия
:
ДР Конго
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.80
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Бельгия
:
Сенегал
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.35
П2
3.65
Футбол. ЧМ-2026
02.07
США
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Мексика
2
:
Эквадор
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Франция
3
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кот-д`Ивуар
1
:
Норвегия
2
П1
X
П2

Агирре о 2:0: «Игра Мексики в 1-м тайме близка к идеальной. Во 2-м мы смогли адаптироваться к давлению Эквадора. Я не видел “Ацтеку” такой 40 лет, болельщики придали нам сил»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался о победе над Эквадором (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

«Прошло около 40 лет с тех пор, как я в последний раз видел стадион “Ацтека” таким.

Эта победа очень много значит для меня. Я был одним из тех игроков, которые не смогли дойти до пятого матча [четвертьфинала ЧМ]. Это очень больно. Ты проходишь групповой этап и показываешь хорошую игру, но потом совершаешь критическую ошибку, которая выбивает тебя из турнира. Сегодня связь с болельщиками придала нам сил. Это потрясающий стадион. Это большой день для мексиканцев.

Игра в первом тайме был очень близка к идеальной, к которой мы стремимся. Во втором тайме мы знали, как защищаться и адаптироваться к давлению, которое они оказывали, внеся существенные изменения в состав", — сказал Агирре.

Мексика впервые с 1986-го победила в плей-офф ЧМ и вышла во 2-й раунд. Прервалась серия из 7 поражений.