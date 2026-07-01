IShowSpeed снял футболку Кот-д’Ивуара после гола Холанда, под которой была майка Норвегии с именем Эрлинга

Напомним, сборная Норвегии обыграла Кот-д’Ивуар (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. 25-летний форвард забил решающий гол на 86-й минуте.
Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.
Стример IShowSpeed снял футболку сборной Кот-д’Ивуара после гола нападающего норвежцев Эрлинга Холанда, под которой была майка Норвегии с именем форварда.
Напомним, сборная Норвегии обыграла Кот-д’Ивуар (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026. 25-летний форвард забил решающий гол на 86-й минуте.
Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.