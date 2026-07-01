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«Селебрини — это Месси в хоккее. Чувствует каждый сантиметр льда, понимает игру и дико одарен». Афанасьев о форварде «Сан-Хосе»

Новичок «Авангарда» Егор Афанасьев сравнил Макклина Селебрини с Лионелем Месси. Российский хоккеист провел прошлый сезон в системе «Сан-Хосе».

— В «Сан-Хосе» вас позвали на односторонний контракт.

— Да, это был хороший шанс закрепиться в «Шаркс». Тем более команда переживает перестройку, и в этом сезоне она пошла наверх. И молодежи там много. Я старался в лагере, забил «Вегасу» в предсезонке.

Два смешанных состава — крутился и с Макклином Селебрини, и с русскими ребятами: Орлов, Мухамадуллин, молодой Чернышов, который в следующем сезоне будет играть в основе. Его уже ставили в НХЛ к Селебрини и Смиту.

— Ваши чувства, когда «Шаркс» через драфт отказов отправили вас в «Барракуду»?

— Это было неприятно. Все равно ты ставишь определенные задачи, готовишься к этому. И когда идет что-то не в твою сторону, ты расстраиваешься. Я не кайфовал, конечно. Надо было быстро перестроиться под АХЛ и показывать игру там, помогать ребятам на том уровне.

В целом «Барракуда» выдала достойный сезон. Выдали большую победную серию. Только в концовке чуть развалились, да и травмы пошли.

— Как вам Селебрини на тренировках и в раздевалке? На Олимпиаде он был супер.

— Он уникум. Все в футболе восхищаются Лео Месси, а для меня Селебрини — такой же Месси в хоккее. Я с ним чуть-чуть побыл рядом. Голова у Макклина в одну сторону смотрит, руки в другую сторону катят шайбу. Человек очень скоординирован на льду, так понимает игру! Чувствует каждый сантиметр.

Вы хоккеистов знаете, у каждого свои жуки в голове. Но я не заметил, что Селебрини делает что-то особенное. Сальто перед матчами он не крутит. Обычный хороший парень, очень классный, душевный. При этом дико одарен в хоккее, — сказал Афанасьев.

«Авангард» заплатит Афанасьеву 20 млн рублей за первый год контракта. За второй — 55 млн (Артур Хайруллин).