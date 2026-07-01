«Селебрини — это Месси в хоккее. Чувствует каждый сантиметр льда, понимает игру и дико одарен». Афанасьев о форварде «Сан-Хосе»

— Это было неприятно. Все равно ты ставишь определенные задачи, готовишься к этому. И когда идет что-то не в твою сторону, ты расстраиваешься. Я не кайфовал, конечно. Надо было быстро перестроиться под АХЛ и показывать игру там, помогать ребятам на том уровне.