Владимир Познер: «Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель — лучший футболист в истории. В нем сочетаются индивидуальное мастерство и командное чувство, которого нет у Криштиану»

"Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель — это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда.