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Владимир Познер: «Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель — лучший футболист в истории. В нем сочетаются индивидуальное мастерство и командное чувство, которого нет у Криштиану»

Телеведущий и журналист Владимир Познер сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель — это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда.

Сегодня это уже совсем не тот Роналду. Возраст есть возраст. С ним ничего не поделаешь. Для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель — это лучший футболист за всю историю футбола. В нем сочетаются индивидуальное мастерство и то самое командное чувство, которого нет у Роналду", — сказал Познер.