Орлов о Тюкавине в «Зените»: «Смеетесь, что ли? Это нереальная история. Руководители “Динамо” — самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи!»

Да, была одна фраза Константина: пусть решает клуб. Ну хорошо. Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? В команду вернулся Шварц, при котором и раскрылся Тюкавин. Откуда берутся эти слухи…