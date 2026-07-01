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Орлов о Тюкавине в «Зените»: «Смеетесь, что ли? Это нереальная история. Руководители “Динамо” — самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи!»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов не верит, что Константин Тюкавин может перейти в «Зенит» из «Динамо».

Ранее сообщалось, что московский клуб отказался продавать нападающего петербуржцам за 30 миллионов евро.

"Завершена ли история с попытками подписать динамовца Тюкавина? Слушайте, я вообще не понимаю и не знаю, когда и почему она началась. Кто ее так раздул?

Да, была одна фраза Константина: пусть решает клуб. Ну хорошо. Вы можете себе представить, чтобы москвичи продали даже за приличные деньги своего ведущего футболиста? Вы смеетесь, что ли? В команду вернулся Шварц, при котором и раскрылся Тюкавин. Откуда берутся эти слухи…

На мой взгляд, Тюкавин и «Зенит» — нереальная история. Да и зачем это все? Я считаю футбол явлением социальным, объединяющим. А тут опять возникнет вражда между болельщиками…

Тюкавин — олицетворение нынешнего «Динамо». И вдруг он уходит в «Зенит»?! Ну вы чего? Руководители московского клуба — самоубийцы? Болельщики им никогда не простят этой продажи! Разве не так? Зачем разжигать такие страсти?

Кто-то приведет примеры Дзюбы и Соболева. Но там была другая ситуация. «Спартак» сам, по сути, за них уже не особо держался, отказался от них", — скзаал Орлов.

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