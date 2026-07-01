«Ноттингем» уволил Перейру за две минуты до истечения пункта о возможности расторгнуть контракт. Гласнер сменит португальца на посту тренера

В соглашении с португальцем был прописан пункт, позволявший клубу сделать это до 30 июня. Вчера вечером, в 23:58, «Форест» отправил Перейре электронное письмо, уведомив его о прекращении сотрудничества.
По словам источника, Перейра уже спланировал предсезонную подготовку клуба в Португалии. Более того, еще вчера руководство «Ноттингема» согласовало с ним участие команды в предсезонном турнире в Удине, где соперниками должны были стать «Удинезе» и «Барселона».
Оливер Гласнер сменит Перейру на посту главного тренера «Ноттингем Форест».