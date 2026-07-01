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Агент Ди Грегорио раскритиковал боссов «Юве»: «Потратили 130 млн евро на ужасных нападающих и хотят переложить вину на вратаря. “Ювентус” — “Интер”, пропущено: 34−35, заби

Клаудио Беллони, агент вратаря «Ювентуса» Микеле Ди Грегорио, опубликовал пост с критикой руководства туринского клуба.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что «Ювентус» недоволен игрой Ди Грегорио и ищет ему замену.

"Взгляните сами: 20 новых игроков за два сезона, три главных тренера за два сезона, три состава руководства за два сезона. Вот цифры, которые действительно имеют значение.

Ди Грегорио завершил сезон на четвертом месте в рейтинге Sofascore, опередив Ваню Милинковича-Савича и Яна Зоммера, которые при этом заняли со своими командами на второе и первое места в Серии А соответственно.

Французские руководители потратили 130 миллионов евро на трех нападающих, которые оказались просто ужасными. А чтобы оправдать эти безумные траты, они решили переложить всю вину за свои неудачи на вратаря, которого предыдущий спортивный директор Кристиано Джунтоли приобрел в 26-летнем возрасте как лучшего голкипера Серии А.

Пропущенные мячи: «Ювентус» — 34, «Интер» — 35.

Забитые мячи: «Ювентус» — 61, «Интер» — 82.

Все остальное — пустые разговоры, которые ничего не стоят", — написал Беллони.