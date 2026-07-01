Агент Ди Грегорио раскритиковал боссов «Юве»: «Потратили 130 млн евро на ужасных нападающих и хотят переложить вину на вратаря. “Ювентус” — “Интер”, пропущено: 34−35, заби

Французские руководители потратили 130 миллионов евро на трех нападающих, которые оказались просто ужасными. А чтобы оправдать эти безумные траты, они решили переложить всю вину за свои неудачи на вратаря, которого предыдущий спортивный директор Кристиано Джунтоли приобрел в 26-летнем возрасте как лучшего голкипера Серии А.